«Я не могу никак это комментировать». Кремль прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Власть
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко суверенным, внутренним решением белорусского руководства.

«Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать»,— сказал Песков.

На вопрос, знал ли Кремль об инаугурации и приглашали ли на нее президента России Владимира Путина, пресс-секретарь ответил:

«Насколько я знаю, просто не предусмотрено протокольно присутствие каких-то зарубежных лидеров на церемонии инаугурации президента. Я лично не располагал информацией об этом». 

Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует визит в Минск, пишет kommersant.ru.

Церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости. На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале присутствовали  высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики,  руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ,  деятели науки, культуры и спорта.

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Дмитрий Песков инаугурация Лукашенко
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