Минюст Беларуси заявил, что инаугурация Лукашенко отвечала законодательству

Фото: БелТА
Президент
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«Процедура инаугурации президента Республики Беларусь 23 сентября была проведена в точном соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь», — заявили в минюсте.

В ведомстве отметили, что на инаугурацию могут, но не обязаны приглашаться представители иностранных государств. Также СМИ в течение дня размещали информацию о присяге, прямая трансляция может не проводиться.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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