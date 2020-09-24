Как протестовали в Витебске в день инаугурации Лукашенко

Фото: sputnik.by
Витебск
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Церемония вступления белорусского президента в должность состоялась в Минске 23 сентября, вечером этого же дня на улицы вышли демонстранты. Акции протеста прошли и в Витебске, пишет sputnik.by.

Новая тактика в Витебске

Протестующие собрались возле ТЦ «Марко-сити» — торговый центр в последнее время используется как стартовая точка для несанкционированных акций протеста. Вскоре на место прибыли несколько автобусов с силовиками, автозаки и один микроавтобус с установленной на крыше камерой наблюдения.

Митингующие небольшими группами перешли дорогу и собрались около спуска к Амфитеатру, где развернули бело-красно-белые флаги и начали скандировать лозунги. К ним подошли силовики и сотрудники информационной группы УВД, сообщив, что акция является незаконной. С обратной стороны к собравшимся подъехали автобус и автозак.

Митингующие выстроились в колонну, взялись «в сцепку» – в Витебске впервые была использована такая тактика — и скандируя лозунги, пошли по центру города в сторону площади Победы. Затем колонна прошла по Московскому проспекту и направилась по проспекту Победы.

Там у демонстрантов произошло столкновение с ОМОНом. Во время движения колонны по слабоосвещенному участку проспекта к ней подъехало несколько автобусов и микроавтобусов, из которых выбежали силовики. Демонстранты встали «в сцепку» образовав две группы, одну из которых силовики оттеснили во дворы.

Через некоторое время группа демонстрантов, которую вытеснили ко дворам, держа «сцепку», оттеснила ОМОН и позволила окруженным митингующим из второй группы также отойти во дворы. Силовики не стали преследовать людей.

Протестующие задавались вопросом: вместе с сотрудниками ГАИ дежурили настоящие журналисты или нет?
После стычки с милицией, протестующие вновь вышли на перекресток проспекта Победы с проспектом Строителей, где постепенно колонна разошлась.

Про реакцию в мире на тайную инаугурацию Лукашенко можно почитать здесь.

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