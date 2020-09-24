Инаугурация Лукашенко завершилась – реакция в мире

Вчера в Минске во дворце Независимости прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Как и следовало ожидать, реакция в мире не заставила себя долго ждать.

Одной из первых стран Евросоюза, заявившей о непризнании легитимности белорусского лидера, стала Словакия.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной.

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — написал Корчок в соцсетях.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом вчерашнюю коронацию Лукашенко:

«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими последствиями».

Такое же мнение выразили МИД Чехии и Латвии, президент Литвы Гитанас Науседа. В ФРГ заявили: Александру Лукашенко не стоит рассчитывать, что его поздравит канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Украина также не признает Лукашенко как президента Беларуси и его тайную инаугурацию. Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства”, — заявил Кулеба.

Председатель комиссии Европейского парламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь сравнил Лукашенко с хорьком, «который боится своего общества, так как знает, что общество его не принимает, что потерял легитимность управления». А экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская назвала фарсом инаугурацию Лукашенко и сказала, что вчера он ушел на пенсию.