Инаугурация Лукашенко завершилась – реакция в мире

Главное
Опубликовано

Вчера в Минске во дворце Независимости прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Как и следовало ожидать, реакция в мире не заставила себя долго ждать.

Одной из первых стран Евросоюза, заявившей о непризнании легитимности белорусского лидера, стала Словакия.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной.

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — написал Корчок в соцсетях.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом вчерашнюю коронацию Лукашенко:

«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими последствиями».

Такое же мнение выразили МИД Чехии и Латвии, президент Литвы Гитанас Науседа. В ФРГ заявили: Александру Лукашенко не стоит рассчитывать, что его поздравит канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Украина также не признает Лукашенко как президента Беларуси и его тайную инаугурацию. Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства”, — заявил Кулеба.

Председатель комиссии Европейского парламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь сравнил Лукашенко с хорьком, «который боится своего общества, так как знает, что общество его не принимает, что потерял легитимность управления». А экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская назвала фарсом инаугурацию Лукашенко и сказала, что вчера он ушел на пенсию.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя в этот день

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

8 интересных фактов про восстание Тадеуша Костюшко

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

8 интересных фактов про Томаша Зана, «памяць пра якога блаславенна»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

инаугурация Лукашенко реакция Запада
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси
Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.
098
евросоюз
Евродепутат сравнил Лукашенко с хорьком, который действует в темноте
Председатель комиссии Европейского парламента по связям
0181
Тихановская: Сегодня Лукашенко ушел на пенсию
Светлана Тихановская назвала фарсом инаугурацию Лукашенко
0164
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев
0172
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)