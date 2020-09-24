БЖД с 27 сентября запустит новый поезд по маршруту Гомель–Витебск

Фото: Информ-прогулка
Общество
Опубликовано

Белорусская железная дорога в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения с 27 сентября по 26 октября 2020 г назначила новый поезд, который по воскресеньям и понедельникам свяжет три областных центра – Гомель, Могилев и Витебск. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Поезд №697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17:16 и прибывать в Витебск в 23:26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится в 1:00 понедельника и в 7:36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав сделает остановки по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит 10,96 бел руб, а в купейном – 15,20 бел руб.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя в этот день

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

8 интересных фактов про восстание Тадеуша Костюшко

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

8 интересных фактов про Томаша Зана, «памяць пра якога блаславенна»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

БЖД новый маршрут
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Сегодня в Витебске открывают новый супермаркет «Виталюр»
24 сентября Виталюр откроет второй магазин в Витебске.
066
В Витебске после выборов на акциях протеста задержали 70 несовершеннолетних
С 9 августа на несанкционированных акциях протеста
0189
Эхо последствий витебских протестов: возбуждено второе уголовное дело
Продолжаются милицейские проверки после воскресных
0218
Сергей Рачков 24 сентября проведёт в Витебске приём граждан
24 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 выездной личный
0280
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)