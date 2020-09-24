БЖД с 27 сентября запустит новый поезд по маршруту Гомель–Витебск

Белорусская железная дорога в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения с 27 сентября по 26 октября 2020 г назначила новый поезд, который по воскресеньям и понедельникам свяжет три областных центра – Гомель, Могилев и Витебск. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Поезд №697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17:16 и прибывать в Витебск в 23:26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится в 1:00 понедельника и в 7:36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав сделает остановки по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит 10,96 бел руб, а в купейном – 15,20 бел руб.