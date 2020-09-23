Как правильно выбрать банкетку?

Важным элементом любого дома принято считать банкету. Данный предмет очень универсален, ведь гармонично смотрится абсолютно в любой комнате: прихожей, спальне и даже кухне. Но как выбрать его правильно?

Что такое банкетка?

Изначально следует помнить, что банкетка представляет собой комфортабельную скамью с мягким и удобным сиденьем. Она может быть предназначена для одного или одновременно нескольких человек. Причем современные модели могут иметь множество дополнительных опций: комплектоваться ящиками для хранения обуви или вещей, или удобной спинкой. Нередко банкетки производители дополняют всевозможными декоративными деталями, принтами и рисунками. Также изделия могут радовать глаз наличием красивых кованных элементов или оригинальной резьбой, благодаря чему их можно использовать в качестве основного акцента во всем интерьере.

Своего рода, банкетка — это мягкий пуфик, который выполняется в самых различных стилях. Одни модели характеризуются легкостью и невероятной плавностью форм. Благодаря изящности такие изделия станут отличным украшением квартиры или дома, выполненных в классическом стиле. А вот пуф в прихожую в стиле рококо или барокко — это идеальное решение для ценителей роскоши и красивой мебели в интерьер. Но даже обычный пуфик с обивкой в виде растительных элементов или «небрежной» отделкой в стиле ретро не испортит дизайн, ведь он отлично подойдет для гостиной или спальни, а в зависимости от размеров его можно установить в кухне и сделать ярким акцентом в дизайне всей комнаты.

Размеры и основные формы пуфиков для дома

Банкетки могут быть цилиндрической, овальной, квадратной, круглой или прямоугольной формы. Но по мнению дизайнеров, изделия округлой формы смотрятся более изящно, ведь они способны зрительно сгладить острые углы и сделать интерьер комфортным и очень уютным.

Для спальни следует подбирать модели с короткими или наоборот, высокими ножками. Модели могут быть одно- или двухместными, а ширина и длина изделий варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика. Вот почему некоторые пуфы подходят не только для отдыха, но и могут использоваться в качестве журнального столика или универсального мини-стула, предназначенного для дополнительного хранения различных вещей или обуви.

А в качестве материала изготовления обычно выступают надежные и презентабельные внешне материалы: ротанга, натуральное дерево, ДСП или МДФ, металл и пластик. Для декора используют:

велюр или прочный бархат. Приятные на ощупь ткани позволяют создать домашнюю атмосферу и добавить изюминку в любой интерьер. Но недостатком служит недолговечность тканей, которые со временем пачкаются и быстро изнашиваются;

плотный шелк. Помимо роскошного внешнего вида шелк является прочным материалом, который не теряет эстетичности даже через длительное время эксплуатации;

кожа и эко-кожа. Главным достоинством материалов служит их роскошный внешний вид. Причем материалы характеризуются надежностью и длительным эксплуатационным сроком.

Где установить банкетку?

Перед выбором банкетки следует определиться с местом ее установки. Пуфы можно использовать для украшения:

гостиной;

прихожей;

спальни;

кухни.

Пуфы для прихожей представляют собой конструкции эргономичных форм. Малогабаритные изделия не занимают много места и зачастую представлены в обивке из эко-кожи или натуральной кожи, характеризующихся прочностью и отменной износостойкостью.

Мебель для спальни обычно отличается от изделий, предназначенных для других комнат, ведь она представляет собой декоративные элементы интерьера. Пуфы для спальни устанавливают возле кровати или перед туалетным столиком, поэтому в основном вся мебель данного типа отличается изысканным стилем и использованием дорогих и статусных материалов для обивки (бархат, велюр).

Выбрать банкетку не составит труда благодаря многообразию выбора моделей в интернет-магазинах. Главное помнить что пуф должен характеризоваться эргономичной формой, быть удобным, мягким и соответствовать общей композиции дома.

Статья создана по материалам сайта Tomas.by.