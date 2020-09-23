Евродепутат сравнил Лукашенко с хорьком, который действует в темноте

Председатель комиссии Европейского парламента по связям с Беларусью прокомментировал «Белсату» тайную инаугурацию Александра Лукашенко на пост президента.

Роберт Бедронь сравнил Лукашенко с хорьком, «который боится своего общества, так как знает, что общество его не принимает, что потерял легитимность управления».

«Он не является правомочным избранным президентом. Он действует тайно, в темноте, как настоящий хорек. Это показывает, как скатился Лукашенко, как сильно он боится общества», – заявил Председатель комиссии Европейского парламента.

По словам представителя Евросоюза, реальную власть над Беларусью сейчас пытается получить Владимир Путин. Евродепутат считает, что происходящее очень опасно для Беларуси, но «также показывает, что Лукашенко потерял все, остался один на один, даже такое событие, как президентская инаугурация происходит тайно, как это делают хорьки».

Роберт Бедронь подчеркнул, что Европейский парламент не признает Лукашенко президентом, поддерживает контакты с демократическими силами, пишет belsat.eu.

«Не представляю, чтобы Европарламент мог бы хоть как-то поддерживать диалог с Лукашенко. Его мандат, общественный и политический, закончился вместе с незаконно проведенными выборами. Это конец Лукашенко, конец любой попытки диалога с Лукашенко со стороны Европейского союза. Евросоюз сделает все, чтобы белорусы могли определять свое будущее, а не сатрап, который сродни хорьку, от страха перед своим народом делает такого рода вещи», – отметил представитель Евросоюза.

Он напомнил, что «Европейский парламент в своей резолюции четко обозначил, что все средства из Евросоюза должно непосредственно направляться к гражданскому обществу Беларуси, усиливать демократическую общественность, и никак не должны поддерживать режим Лукашенко». По его словам, попытки взаимодействия и диалога с властями Беларуси не сбылись, они были наивными со стороны Евросоюза.

В ближайшее время, добавил Бедронь, политика ЕС к Беларуси будет изменена так, чтобы еще большие средства из Евросоюза попадали на поддержку гражданского общества Беларуси, а «ни один евро не попало в руки Лукашенко».