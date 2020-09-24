Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси

Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.by) как и десятки других ресурсов, по-прежнему недоступны в Беларуси. Наша редакция не получала каких-либо уведомлений. Власти страны в нарушение ряда законов заблокировали доступ к информации, размещенной на нашем сайте. Но блокировку можно обойти.
Недавно запущена специальная версия сайта «Витебский Курьер», которую можно просматривать из Беларуси.
Версия для белорусов доступна по адресу: https://vkurier.global.ssl.fastly.net/
Это стало возможным благодаря помощи международной организации «Репортёры без границ» (Reporters without borders).
Чтобы просматривать «Витебский Курьер» по основному адресу https://vkurier.by необходимо воспользоваться VPN или анонимайзером.
VPN или анонимайзер
Среди наиболее популярных VPN для операционных систем, работающих в Беларуси, остается Tachyon VPN. Программа работает в Беларуси и позволяет открывать сайты, заблокированные властями. Благодаря приложению можно открывать заблокированные сайты, и никто не увидит, какие порталы посещает пользователь в сети.
Также для обхода блокировки сайтов можно воспользоваться расширением в VPN для браузера Chrom. Расширение легко скачать и установить на свой компьютер.
Для обхода блокировки сайтов на мобильниках стоит скачать программу psiphon.
Среди анонимайзеров, которые работают в Беларуси и позволяют обходить блокировку сайтов, достаточно быстро работает 2ip.ru/anonim.
Однако ряд анонимайзеров и VPN, которыми пользуются многие люди в сети, власти со временем блокируют. Но в поисковой системе вы можете легко найти альтернативные программы и приложения, которые будут работать и позволят вам читать новости.
По информации https://belsat.eu