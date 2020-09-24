Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси

Власть
Опубликовано

Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.by) как и десятки других ресурсов, по-прежнему недоступны в Беларуси. Наша редакция не получала каких-либо уведомлений. Власти страны в нарушение ряда законов заблокировали доступ к информации, размещенной на нашем сайте. Но блокировку можно обойти.

Недавно запущена специальная версия сайта «Витебский Курьер», которую можно просматривать из Беларуси.

Версия для белорусов доступна по адресу: https://vkurier.global.ssl.fastly.net/

Это стало возможным благодаря помощи международной организации «Репортёры без границ» (Reporters without borders).

Чтобы просматривать «Витебский Курьер» по основному адресу https://vkurier.by необходимо воспользоваться VPN или анонимайзером.

VPN или анонимайзер

Среди наиболее популярных VPN для операционных систем, работающих в Беларуси, остается Tachyon VPN. Программа работает в Беларуси и позволяет открывать сайты, заблокированные властями. Благодаря приложению можно открывать заблокированные сайты, и никто не увидит, какие порталы посещает пользователь в сети.

Также для обхода блокировки сайтов можно воспользоваться расширением в VPN для браузера Chrom. Расширение легко скачать и установить на свой компьютер.

Для обхода блокировки сайтов на мобильниках стоит скачать программу psiphon.

Среди анонимайзеров, которые работают в Беларуси и позволяют обходить блокировку сайтов, достаточно быстро работает 2ip.ru/anonim.

Однако ряд анонимайзеров и VPN, которыми пользуются многие люди в сети, власти со временем блокируют. Но в поисковой системе вы можете легко найти альтернативные программы и приложения, которые будут работать и позволят вам читать новости.

По информации https://belsat.eu

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