Житель Лепеля угрожал сотруднику милиции в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело

Фото: Прокуратура Витебской области
Витебская область
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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лепеля, который угрожал сотруднику милиции, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В одном из Telegram-каналов 19 августа появились прямые угрозы применения насилия в адрес оперуполномоченного Лепельского РОВД, передает БелТА.

«Участник чата под ником Sid обращался к майору милиции по фамилии и обещал устроить ему самосуд. Несмотря на то, что подозреваемый даже не знал сотрудника милиции, он все же пытался убедить других участников переписки, что правоохранитель совершал преступные действия и должен быть за это жестоко наказан», — рассказали в УВД.

Оказалось, что под этим ником писал 29-летний житель Лепеля. Узнав, что его разоблачили, он подался в бега в Шумилинский район, однако 23 сентября был задержан сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД и Шумилинского РОВД.

«Внятно пояснить причины своей деятельности подозреваемый так и не смог. Теперь к неоднократным административным протоколам за вождение в нетрезвом виде, мелкое хищение и мелкое хулиганство добавилось еще и уголовное дело по ст.364 УК», — отметили в УВД.

Про Эхо последствий витебских протестов более подробно можно почитать здесь.

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Витебская область уголовное дело
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