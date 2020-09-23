США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Власть
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Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных компаний, которые считаются причастными к вмешательству во внутренние дела Украины и американские выборы, сообщает пресс-служба Минфина США.

Ограничения вводятся против россиян Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Надежды Кучумовой и Владислава Занина, которые, по данным американской стороны, находятся в Санкт-Петербурге, а также в отношении Александра Кузина, Дмитрия Сытого и Евгения Ходотова, находящихся в Центральной Африканской Республике, где российские военные наемники участвуют в гражданской войне.

Кроме того, под ограничения попал выходец из России Никита Ковалевский, находящийся в Финляндии.

В числе компаний, попавших под санкции —  зарегистрированные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. (Все зарегистрированы по одному адресу), Lobaye Invest (зарегистрирована в ЦАР), а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» (Санкт-Петербург). Эти компании связаны с физическими лицами, в отношении которых американские власти ввели санкции.

Ходотов, Кузин и Сытый, по данным Минфина США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого американские власти обвиняют, помимо прочего, в причастности к вмешательству в американские выборы.

В июле 2020 г. Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Пригожиным. В списке оказались петербургские, гонконгские, китайские и суданские компании, а также имеющие отношения к ним россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, чье гражданство американские власти не указали, пишут «Ведомости». Эти лица и компании попали под ограничения за причастность к вмешательству во внутренние дела США, Украины и Судана.

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