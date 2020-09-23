США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Ходотов, Кузин и Сытый, по данным Минфина США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого американские власти обвиняют, помимо прочего, в причастности к вмешательству в американские выборы.

В июле 2020 г. Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Пригожиным. В списке оказались петербургские, гонконгские, китайские и суданские компании, а также имеющие отношения к ним россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, чье гражданство американские власти не указали, пишут «Ведомости». Эти лица и компании попали под ограничения за причастность к вмешательству во внутренние дела США, Украины и Судана.