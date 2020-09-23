Тихановская: Сегодня Лукашенко ушел на пенсию

Светлана Тихановская назвала фарсом инаугурацию Лукашенко и сказала, что сегодня он ушел на пенсию.

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», – цитирует Тихановскую Telegram-канал «Пул первой».

Она добавила, что считает себя единственным лидером, которого избрал белорусский народ.

Свое мнение по поводу произошедшего выразил экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало. Он заявил, что власти должны были объявить о проведении инаугурации заранее, а саму церемонию — транслировать в прямом эфире телевидения и радио.

Также Цепкало назвал Лукашенко «человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти».