The New York Times снял мини-фильм о Светлане Тихановской

Это 11-минутный ролик, который раскрывает историю Светланы и Сергея Тихановских.

Светлана рассказывает, как ее решение баллотироваться в президенты в поддержку собственного супруга превратилось в готовность представлять весь беларуский народ – раз прежний президент репрессирует людей за их волеизъявление.

В фильме показаны уникальные кадры из больниц и свидетельства людей, которые стали жертвами насилия со стороны силовиков во время протестов. А главное – видео содержит призыв к мировому сообществу помочь провести честные выборы нового президента – чтобы положить конец политическому кризису и дать беларусам построить свою страну для жизни.