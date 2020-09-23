В Беларуси сохранится теплая погода

23 сентября в Беларуси погоду будет формировать погожий антициклон, который медленно смещается на восток. Он продолжит поставлять воздушные массы, сформировавшиеся над Южной Европой. Они и принесут теплое дыхание Средиземноморья.

В среду небольшая облачность, без осадков. Влажность от 30% по югу до 70% по северу. Ночью и утром местами будет слабый туман, видимость ухудшится до километра. Ветер южный от слабого до умеренного. Показания барометров будут постепенно падать, сообщает ont.by.

В 8 утра температура воздуха составит от +10°С по северо-востоку и до +12°С по юго-западу. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3–5 градусов ниже. К середине дня столбики термометров достигнут +26°С – так тепло будет в Брестской области. Летняя погода ожидается и в Гомеле – +25°С. А прохладнее всего в Витебской области – не выше +20°С. К вечеру температура вновь понизится – будет от +15°С в северо-восточных регионах до +20°С в юго-западных.

Теплая сухая воздушная масса с юго-запада Европы продолжит формировать погоду и в последующие дни. Лишь по западу страны в пятницу и субботу скажется влияние более влажного воздуха, и там пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью ожидается от +5°С по востоку до +14°С по западу, днем +19…+25°С, по западу еще на пару градусов выше. По предварительному прогнозу, прохлада и дожди вернутся в воскресенье.