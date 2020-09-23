24 сентября в Браславе состоится форум предпринимателей в сфере агробизнеса

Фото: braslav-star.by
Сельское хозяйство
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Стартовая конференция в рамках инициативы «Бизнес в твоем районе — поддержка предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции и агроэкотуризма» пройдет в Браславе 24 сентября.

Встреча состоится с 11.00 до 14.00 на базе отдыха «Дривяты» Национального парка «Браславские озера» (участие бесплатное, регистрация с 10.30), сообщает braslav-star.by.

В конференции примут участие представители предпринимательского сообщества, координаторы программы от ООН, районной власти и полоцкого бизнес-инкубатора. Участники обсудят вопросы развития агробизнеса, поддержки начинающих в этом деле, расскажут о действующих в районе бизнес-проектах и какую международную помощь можно привлечь для экономического развития района.

«Мероприятие будет полезно занятым в агроэкотуризме и производстве сельскохозяйственной продукции, предпринимателям и руководителям коммерческих и негосударственных организаций, людям, заинтересованным в создании собственного дела», — отметили организаторы.

Инициатива реализуется в рамках уже известного браславчанам проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.

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Браслав форум предпринимателей в сфере агробизнеса
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