В Витебске после выборов на акциях протеста задержали 70 несовершеннолетних

С 9 августа на несанкционированных акциях протеста в Витебске милиция задержала 70 несовершеннолетних, большая часть из них — школьники. Об этом заявила старший помощник прокурора города Ольга Королева, пишут «Витьбичи».

В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания. Сотрудники прокуратуры провели с ними профилактические беседы, предупредили «о недопустимости совершения повторных правонарушений».

Административная ответственность за участие в несанкционированных акциях наступает с 16 лет. Если вам от 16 до 18, при рассмотрении таких дел обязательно участие родителей или законных представителей.

Проведены выступления среди учащихся средних школ №45 и 31

, политехнического лицея, технологического колледжа.Им говорили, что привлечение к административной ответственности, негативная характеристика «станет препятствием для поступления в престижные вузы и при трудоустройстве».



Прокуратура города предупреждает: если органы опеки установят, что несовершеннолетний участвовал в несанкционированных митингах «вследствие бесконтрольности со стороны взрослых», ребенка могут поставить в СОП.