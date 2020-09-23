В Витебске после выборов на акциях протеста задержали 70 несовершеннолетних

Фото: ria.ru
Витебск
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С 9 августа на несанкционированных акциях протеста в Витебске милиция задержала 70 несовершеннолетних, большая часть из них — школьники. Об этом заявила  старший помощник прокурора города Ольга Королева, пишут «Витьбичи».

В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания. Сотрудники прокуратуры провели с ними профилактические беседы, предупредили «о недопустимости совершения повторных правонарушений».

Административная ответственность за участие в несанкционированных акциях наступает с 16 лет. Если вам от 16 до 18, при рассмотрении таких дел обязательно участие родителей или законных представителей.

Проведены выступления среди учащихся средних школ №45 и 31

, политехнического лицея, технологического колледжа.Им говорили, что привлечение к административной ответственности, негативная характеристика «станет препятствием для поступления в престижные вузы и при трудоустройстве».

Прокуратура города предупреждает: если органы опеки установят, что несовершеннолетний участвовал в несанкционированных митингах «вследствие бесконтрольности со стороны взрослых», ребенка могут поставить в СОП.

 

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