Представители Витебской области вернулись с наградами с «WorldSkills Belarus – 2020»

Представители Витебщины 14–18 сентября 2020 года в индустриальном парке «Великий камень» приняли участие в IV Республиканском конкурсе профессионального мастерства «WorldSkills Belarus – 2020».

Молодые профессионалы области выступили на должном уровне. Роман Коровиков из Витебского государственного технического колледжа стал лучшим в компетенции «Облицовка плиткой». Евгений Ворохобко из этого же учебного заведения стал вторым («Кирпичная кладка»), а Владислав Плешко – третьим («Токарные работы на станках с программным управлением», пишут «Витьбичи».

Достойно выступили и представители Витебского государственного технологического колледжа БГТУ. Дмитрий Бобров стал победителем в компетенции «Столярное дело», Владислав Тимофеев – вторым («Плотницкое дело»), Вадим Стриженок ­– третьим («Производство мебели»).

Студенты ВГТУ Андрей Садыков и Максим Шиянов победили в компетенции «Мобильная робототехника». Представитель этого же вуза Евгений Марушко стал победителем в компетенции «Инженерный дизайн».

Вторым на «Фрезерных работах на станках с программным управлением» стал Сергей Зеленевский из Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Третьими стали учащиеся Оршанского колледжа ВГУ имени П. М. Машерова Александр Нисунов («Веб-дизайн и разработка»), Полоцкого государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства Артем Мацкевич («Электромонтаж»), Витебского государственного политехнического профессионального лицея Анастасия Ковалева («Кондитерское искусство»).

Победители в своих компетенциях будут представлять нашу страну на мировом чемпионате, который пройдет в следующем году.