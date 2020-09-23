Беларусь сравнялась по человеческому капиталу с США

По результатам, полученным Всемирным банком в ходе расчета индекса человеческого капитала (Human Capital Index — HCI) Беларусь заняла 36 место среди 174 стран мира. Об этом сообщает телеграмм-канал Министерства образования Республики Беларусь.

В первую десятку рейтинга входят Сингапур (88%), Гонконг (81%), Япония, Южная Корея, Канада, Финляндия, Швеция, Макао (по 80%), Ирландия и Нидерланды (79%). На последних местах — Южный Судан (31%), Чад (30%) и Центральноафриканская республика (29%).

Индекс человеческого капитала для Беларуси составляет 70%, причем у девочек он составляет 73%, что существенно выше, чем у мальчиков — 67%. Кстати, именно из-за неравенства в образовании глобальный индекс у мальчиков выше, чем у девочек. Суммарный показатель HCI по Беларуси выше, чем в среднем для региона Европы и Центральной Азии и стран с уровнем дохода выше среднего.

Для сравнения: в Казахстане и Украине показатель HCI составляет 63%, Грузии — 57%, Китае — 65%, России — 68%, Латвии и Литве — 71%, Польше — 75%, Эстонии — 78%, США — 70%, как у нас.

Человеческий капитал – это здоровье, навыки, знания и опыт населения. Инвестиции в людей в виде питания, охраны здоровья, качественного образования, создания рабочих мест и повышения профессиональной квалификации помогают развивать человеческий капитал, что имеет определяющее значение для искоренения крайней бедности и формирования более социально сплоченного общества.