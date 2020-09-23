В Витебске разыскивают злоумышленника, который обокрал продуктовый магазин

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Правоохранители Витебска устанавливают личность злоумышленника, совершившего хищения продуктов питания из магазина, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В Витебске разыскивают злоумышленника, который обокрал продуктовый магазин
Фото УВД Витебского облисполкома

По подозрению в совершении преступления разыскивается молодой человек на вид 30-35 лет, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы. В момент совершения хищения был одет в байку с капюшоном серо-черного цвета, черные штаны и кроссовки.

Всех, кто узнал гражданина на фото, просят позвонить по телефонам +375 (29) 716-09-70, +375 (212) 60-93-03 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

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Витебск вор розыск хищение продуктов из магазина
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