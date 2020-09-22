Португалия сыграла против Хорватии без Роналду: что произошло

Одно из главных событий Лиги Наций за последние дни — это матч Португалии против Хорватии. К сожалению, поддержать свою команду не смог известный футболист Роналду, от которого ожидали фуррора. Что случилось с перспективным игроком?

Почему Криштиану пропустил матч

Криштиану Роналду играет за сборную своей страны еще с 2003 года, его считают одним из самых разносторонних и продуктивных футболистов во всем мире. Многие спортивные аналитики думают, что без этого ключевого игрока сборная Португалии не может показать успешную игру.

В субботу 5 сентября 2020 года португальская сборная вышла на поле в матче против Хорватии. Большинство букмекерских контор считали ее фаворитом, но при условии, что Криштиану выложится на все 100% и забьет несколько голов. Продвинутые букмекерские конторы предлагали сделать ставку на авторство голов, вероятность попадания мяча в ворота соперника с помощью игры Криштиану была очень высокой. Вы можете скачать БК Леон на свой телефон, чтобы всегда быть в курсе всех спортивных событий.

Итак, незадолго до старта в СМИ появилась информация, что Криштиану не выйдет на поле. Причина — не травма или вирусная инфекция, а укус пчелы. Как оказалось, спортсмен имеет аллергию на насекомых. Банальный укус в ногу полностью выбил спортсмена из строя. Началась аллергическая реакция, которая вызвала общее недомогания. Полноценно встать на пораженную ногу футболист не смог. Сборной пришлось менять тактику и выходить на поле без него.

Основная атака легла на Феликса, а Силва и Фернандеш стали его главными помощниками. Расскажем, как прошел матч без главного фаворита.

Краткий обзор матча Португалия — Хорватия

Уже с первых минут матча стало ясно, что португальская команда чувствует себя очень уверенно. Сразу видно, что они хозяева не только поля, но и всей ситуации. В начале можно было оценить инициативность “команды избранных”. Хорваты даже разрешили им спокойно комбинировать на их половине поля.

Ярких моментов в матче было множество. По статистике, атака происходила каждые 1,7 мин! В этой игре отметился Фернандеш, он смог передать пять ключевых пассов, одну голевую передачу и в результате получил звание — “Лучший игрок матча”.

Счет открыл защитник Канселу, он вместе с Геррейро держал всех в напряжении. Даже далекий от спорта человек без лишних комментариев смог бы оценить блестящую игру. Португальцы расслабились только в тот момент, когда счет для них стал комфортным. Сразу стало видно, что они просто тянут время. Их уверенность дала о себе знать — гол от противника! Хорваты все-таки смогли прорваться к воротам. Сантуш сразу отреагировал и напряг своих подопечных. После этого играть они стали еще активнее и порадовали тренера ответной атакой и еще одним забитым мячом.

Что думают букмекеры и спортивные аналитики

Итог встречи — четыре попадания в ворота от португальцев против единственного мяча хорватов. Даже букмекерские конторы не ожидали такого результата, хотя португальцы были у них фаворитами, но не с большим отрывом.

В рейтинге сборных ФИФА не так давно Хорватия занимала шестую строчку, даже обогнав своих конкурентов. Португалия расположилась на седьмой позиции. Если верить статистике и анализу, то этот матч должен был быть не таким ярким, ведь на поле соревновались равные силы. Стоит учесть еще один факт — не так давно хорваты играли в финале Чемпионата мира.

Поэтому, букмекеры считали португальцев фаворитами, но явно не с таким перевесом. Выход Криштиану обострил ситуацию. Котировки резко изменились и стали практически равными. Кстати, на топовые матчи хорошие коэффициенты дает российский букмекер Зенит, который оперирует на платформе .вин. Скачать БК Зенит на Андроид или Айфон у вас не получится, ведь приложение еще не разработано, но вы всегда можете использовать мобильную версию сайта.

В итоге можно сделать вывод — что это был один из самых неожиданных финалов. А самое главное — сборная показала, что может играть даже без своего явного лидера — Криштиану Роналду. Будем следить за следующими матчами.