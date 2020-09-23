Комитет сената США утвердил Фишер на должность посла Беларуси

Фото: Украина.ру
Политика
Опубликовано

Профильный комитет Сената Соединённых Штатов утвердил кандидатуру заместителя государственного секретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси.

Полный состав сената теперь должен одобрить новую кандидатуру.

Фишер работает в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.

Напомним, должность посла в США была вакантной 12 лет.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Тогда замгоссекретаря США сказал, что считает это событие историческим моментом в белорусско-американских отношениях.

В июле 2020 года президент Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко послом в США, который ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя в этот день

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

8 интересных фактов про восстание Тадеуша Костюшко

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

8 интересных фактов про Томаша Зана, «памяць пра якога блаславенна»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Джули Фишер посол США
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Боррель заявил о готовности ехать в Минск, но Лукашенко против
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что
0103
В МВД Беларуси опровергли утечку персональных данных силовиков
Никаких утечек персональных данных в МВД Беларуси не было.
0181
Тихановская пообещала продолжать мирный протест в Беларуси
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0180
Кипр заблокировал персональный список санкций по Беларуси в ЕС
Главам МИД ЕС не удалось согласовать список лиц, против
0175
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)