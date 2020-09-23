Комитет сената США утвердил Фишер на должность посла Беларуси

Профильный комитет Сената Соединённых Штатов утвердил кандидатуру заместителя государственного секретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси.

Полный состав сената теперь должен одобрить новую кандидатуру.

Фишер работает в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.

Напомним, должность посла в США была вакантной 12 лет.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Тогда замгоссекретаря США сказал, что считает это событие историческим моментом в белорусско-американских отношениях.

В июле 2020 года президент Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко послом в США, который ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.