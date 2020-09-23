Новый способ кражи применили жители Витебской области. Личности «фокусников» установлены

Скриншот видео УВД
Витебская область
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Нестандартный способ незаконного приобретения новенького мобильного телефона применили в одном из магазинов Полоцка двое мужчин. Коробку со смартфоном марки «Samsung», выставленную на прилавке, они незаметно подменили на совершенно пустую и спокойно вынесли из торговой точки гаджет стоимостью 528 рублей. Как только продавцы обнаружили подмену, сразу же обратились в правоохранительные органы.

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения сотрудники уголовного розыска Полоцкого РОВД установили личности злоумышленников. По информации милиционеров, ими оказались витебчане 1976 и 1989 годов рождения, которые подозреваются в совершении преступлений и в соседнем Новополоцке. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Видеозапись можно посмотреть здесь

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