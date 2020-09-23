Тысяча долларов из районного бюджета за одну люстру! К таким тратам готовы в Витебской области

Фото из открытых источников
Витебская область
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Совсем скоро в городе Глубокое с населением около 19 тысяч человек появится новая достопримечательность: хрустальная люстра в стиле арт-деко, ориентировочной стоимостью 2600 рублей, что составляет примерно тысячу долларов. Источник финансирования – районный бюджет. Заказчик — Глубокский районный исполнительный комитет.

По данным, опубликованным на электронной торговой площадке goszakupki.by, осветительный прибор высотой 25 см и диаметром 65 см должен включать 17 ламп и иметь цвет золота. Использовать такую люстру для освещения открытых мест нельзя, поэтому её установят в одном из торжественных мест райцентра: зале регистрации бракосочетаний отдела ЗАГС.

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