Тысяча долларов из районного бюджета за одну люстру! К таким тратам готовы в Витебской области

Совсем скоро в городе Глубокое с населением около 19 тысяч человек появится новая достопримечательность: хрустальная люстра в стиле арт-деко, ориентировочной стоимостью 2600 рублей, что составляет примерно тысячу долларов. Источник финансирования – районный бюджет. Заказчик — Глубокский районный исполнительный комитет.

По данным, опубликованным на электронной торговой площадке goszakupki.by, осветительный прибор высотой 25 см и диаметром 65 см должен включать 17 ламп и иметь цвет золота. Использовать такую люстру для освещения открытых мест нельзя, поэтому её установят в одном из торжественных мест райцентра: зале регистрации бракосочетаний отдела ЗАГС.