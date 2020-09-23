Боррель заявил о готовности ехать в Минск, но Лукашенко против

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Беларуси, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским Союзом.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — написал Боррель в своем блоге во вторник, 22 сентября.

Напомним, что вчера, главам МИД ЕС не удалось согласовать список лиц, против которых Брюссель намеревался ввести санкции. Однако, Жозеп Боррель пообещал сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры приняли.

Кроме того, он заявил, что позиция глав МИД ЕС по поводу белорусских выборов не изменилась. Дипломаты по-прежнему настаивают на том, что Лукашенко не является законно избранным президентом. И «призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ».