Лукашенко: белорусские специалисты готовы строить космодром Восточный

22 сентября Александр Лукашенко встретился с главой Приморского края Олегом Кожемяко и заявил о том, что Беларусь готова помочь в строительстве космодрома «Восточный».

«Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент (Путин) меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», — заявил Лукашенко, отметив, что в белорусская строительная отрасль конкурентна как по стоимости, так и по качеству.