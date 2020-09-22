Лукашенко: белорусские специалисты готовы строить космодром Восточный

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22 сентября Александр Лукашенко встретился с главой Приморского края Олегом Кожемяко и заявил о том, что Беларусь готова помочь в строительстве космодрома «Восточный».

«Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент (Путин) меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», — заявил Лукашенко, отметив, что в белорусская строительная отрасль конкурентна как по стоимости, так и по качеству.

 

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