После «демократических перемен» — Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Беларуси

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Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза «после демократических перемен» в республике.

21 сентября Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.

«Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

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