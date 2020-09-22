После «демократических перемен» — Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Беларуси

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза «после демократических перемен» в республике.

21 сентября Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.