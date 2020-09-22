После «демократических перемен» — Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Беларуси

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза «после демократических перемен» в республике.
21 сентября Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.
«Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.