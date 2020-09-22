Знаменитый «Беларус» и классический «немец» стали участниками аварии в Витебской области

Фото: УВД Витебский облисполком
Витебская область
Опубликовано

О том, что на 13 километре автодороги «Лиозно – Колышки» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ Витебской области.

В районе полудня 21 сентября автомобиль «Ауди 100» столкнулся с прицепом, который буксировал трактор «Белорус 82.1». Удар был такой силы, что 20-летний водитель немецкого седана не смог выбраться самостоятельно, ему помогли спасатели. Пострадавший был госпитализирован в Лиозненскую больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Автоинспекторы призывают водителей Витебской области быть внимательными, особенно при пересечении неравнозначных дорог.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя в этот день

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

8 интересных фактов про восстание Тадеуша Костюшко

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

8 интересных фактов про Томаша Зана, «памяць пра якога блаславенна»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

авария Витебская область происшествия
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Более тысячи ветхих и пустующих домов ежегодно сносят в Витебской области
Каждый год более тысячи ветхих и пустующих домов в
0101
В Полоцке совершен наезд на пенсионерку
В Полоцке на улице Осипенко автомобиль сбил 59-летняя
0111
Эхо последствий витебских протестов: возбуждено второе уголовное дело
Продолжаются милицейские проверки после воскресных
0135
Под Полоцком машина насмерть задавила лежавшего на дороге 19-летнего пешехода
20 сентября в деревне Захарничи Полоцкого района автомобиль
0199
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)