Знаменитый «Беларус» и классический «немец» стали участниками аварии в Витебской области

О том, что на 13 километре автодороги «Лиозно – Колышки» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ Витебской области.

В районе полудня 21 сентября автомобиль «Ауди 100» столкнулся с прицепом, который буксировал трактор «Белорус 82.1». Удар был такой силы, что 20-летний водитель немецкого седана не смог выбраться самостоятельно, ему помогли спасатели. Пострадавший был госпитализирован в Лиозненскую больницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Автоинспекторы призывают водителей Витебской области быть внимательными, особенно при пересечении неравнозначных дорог.