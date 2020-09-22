Более тысячи ветхих и пустующих домов ежегодно сносят в Витебской области

Каждый год более тысячи ветхих и пустующих домов в Витебской области подлежат сносу.

По словам начальника управления землеустройства облисполкома Игоря Левенкова, в Витебской области с момента реализации законодательства по сносу ветхих и пустующих домов снесено 16,9 тыс. строений.

«После сноса перераспределено земельных участков на 2,4 тыс. га земли. Свободные участки предоставляются для строительства жилья, ведения подсобного хозяйства или огородов», — отметил начальник управления землеустройства облисполкома.

На сегодняшний день в Витебской области числится более 3,3 тыс. заброшенных домов.