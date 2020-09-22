Порядка 400 новобранцев из областного центра и Витебского района направят на срочную службу

Фото: БелТА
Армия
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В стране проходит осенний призыв, который продлится до 30 ноября, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь.

Порядка 400 новобранцев из областного центра и Витебского района планирует отправить на срочную службу в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования – пограничные войска и внутренние войска МВД военный комиссариат города Витебска, Витебского и Лиозненского районов. В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде и войсках МВД в Витебске останутся служить порядка 60 призывников, пишут «Витьбичи».

Как отметил начальник отдела призыва военного комиссариата Александр Федоров, сейчас юноши проходят медицинское освидетельствование, его прошли 16 процентов призывников, из них годными к воинской службе признано 10 процентов. Отправка в воинские части и формирования начнется с 12 ноября.

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Витебск Витебская область новобранцы срочники
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