Порядка 400 новобранцев из областного центра и Витебского района направят на срочную службу

Порядка 400 новобранцев из областного центра и Витебского района планирует отправить на срочную службу в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования – пограничные войска и внутренние войска МВД военный комиссариат города Витебска, Витебского и Лиозненского районов. В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде и войсках МВД в Витебске останутся служить порядка 60 призывников, пишут «Витьбичи».

Как отметил начальник отдела призыва военного комиссариата Александр Федоров, сейчас юноши проходят медицинское освидетельствование, его прошли 16 процентов призывников, из них годными к воинской службе признано 10 процентов. Отправка в воинские части и формирования начнется с 12 ноября.