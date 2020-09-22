Эхо последствий витебских протестов: возбуждено второе уголовное дело

Фото из открытых источников
Витебская область
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Продолжаются милицейские проверки после воскресных протестных действий 13 сентября в Полоцке и Новополоцке. «Витебскому курьеру» стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного с столкновением протестующих с милицией. Как сообщает источник в УСК по Витебской области, дела возбуждены по статьям УК РБ «Хулиганство» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Напомним, что всего во время акции протеста 13 сентября в Полоцке и Новополоцке с участием сотен местных жителей были задержаны семь человек, повреждены три служебных автомобиля. Первое уголовное дело следователи возбудили буквально на следующий день после несанкционированных массовых мероприятий. Подробнее об этом читайте здесь.

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