Эхо последствий витебских протестов: возбуждено второе уголовное дело

Продолжаются милицейские проверки после воскресных протестных действий 13 сентября в Полоцке и Новополоцке. «Витебскому курьеру» стало известно о возбуждении второго уголовного дела, связанного с столкновением протестующих с милицией. Как сообщает источник в УСК по Витебской области, дела возбуждены по статьям УК РБ «Хулиганство» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Напомним, что всего во время акции протеста 13 сентября в Полоцке и Новополоцке с участием сотен местных жителей были задержаны семь человек, повреждены три служебных автомобиля. Первое уголовное дело следователи возбудили буквально на следующий день после несанкционированных массовых мероприятий. Подробнее об этом читайте здесь.