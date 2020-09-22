Оздоровительный лагерь «Орленок» продан на аукционе более чем за Br1,1 тыс

Инфраструктура
Опубликовано

21 сентября комитетом «Витебскоблимущество» на аукцион выставлялся комплекс капитальных строений бывшего оздоровительного лагеря «Орленок» в Бешенковичском районе, который был продан жителю Минска более чем за Br1,1 тыс.

Комплекс состоит из 35 зданий общей площадью 3380 м.кв., а также сети электроснабжения, водопровода и канализации. Новый собственник планирует в дальнейшем использовать лагерь в сфере агроэкотуризма.

Ранее лагерь находился на балансе отдела образования Бешенковичсвкого райисполкома, но с осени 2017 года не использовался. В связи с этим в 2018 году было принято решение об его продаже на аукционе.

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аукцион Оздоровительный лагерь "Орленок"
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