Оздоровительный лагерь «Орленок» продан на аукционе более чем за Br1,1 тыс

21 сентября комитетом «Витебскоблимущество» на аукцион выставлялся комплекс капитальных строений бывшего оздоровительного лагеря «Орленок» в Бешенковичском районе, который был продан жителю Минска более чем за Br1,1 тыс.

Комплекс состоит из 35 зданий общей площадью 3380 м.кв., а также сети электроснабжения, водопровода и канализации. Новый собственник планирует в дальнейшем использовать лагерь в сфере агроэкотуризма.

Ранее лагерь находился на балансе отдела образования Бешенковичсвкого райисполкома, но с осени 2017 года не использовался. В связи с этим в 2018 году было принято решение об его продаже на аукционе.