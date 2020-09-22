В МВД Беларуси опровергли утечку персональных данных силовиков

Фото: rbc.ru
Беларусь
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Никаких утечек персональных данных в МВД Беларуси не было. Об этом 21 сентября, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Россия 24».

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — сказала она. По ее словам, у ведомства имеется достаточно ресурсов, чтобы защитить сотрудников и их семьи от угроз и возможной опасности.

По ее словам, сотрудники продолжают службу, массовых увольнений по собственному желанию нет. Информационные вбросы «укрепляют боевой дух».

19 сентября Чемоданова отметила, что органы внутренних дел Беларуси располагают технологиями, чтобы установить и наказать виновных в утечке личных данных правоохранителей.

На прошлой неделе начальник главного управления собственной безопасности МВД республики Андрей Паршин сообщил, что в Беларуси возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции.

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МВД Ольга Чемоданова утечка данных силовиков
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