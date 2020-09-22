Совет Европы: силовики Беларуси преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению

Власть
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В Совете Европы призвали Беларусь немедленно прекратить нарушать права человека.Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

«Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что связана международными обязательствами в области прав человека и несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав, особенно когда это происходит систематически», – говорится в заявлении.

По информации источников СЕ, сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей.

 

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