Совет Европы: силовики Беларуси преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению

В Совете Европы призвали Беларусь немедленно прекратить нарушать права человека.Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

«Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что связана международными обязательствами в области прав человека и несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав, особенно когда это происходит систематически», – говорится в заявлении.