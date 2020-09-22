Тихановская пообещала продолжать мирный протест в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике будут продолжаться столько времени, сколько потребуется, это может занять годы.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится», — сказала Тихановская на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, пишет interfax.by.

По ее мнению, люди в Беларуси никогда не признают результаты президентских выборов 9 августа.