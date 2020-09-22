Тихановская пообещала продолжать мирный протест в Беларуси

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике будут продолжаться столько времени, сколько потребуется, это может занять годы.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится», — сказала Тихановская на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, пишет interfax.by.

По ее мнению, люди в Беларуси никогда не признают результаты президентских выборов 9 августа.

«Лукашенко проиграл. У него больше нет ни поддержки населения, ни легитимности. Но он отчаянно цепляется за власть и угрожает нам войной. И те, кто сохраняют ему верность, чувствуют безнаказанность и проводят такие карательные операции», — отметила она.

«Беларусы никогда не станут заложниками режима Лукашенко. Мы никогда не будем жить в его тюремных камерах. Мы никогда не вернёмся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет. Только давление заставит этот режим пойти на диалог с народом. Именно поэтому мы продолжаем наши мирные протесты. Мы придерживаемся принципа ненасилия и мы хотим, чтобы это так оставалось», — подчеркнула она.

 

 

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