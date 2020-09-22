Мария Колесникова остается в СИЗО

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Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остается под стражей, Минский городской суд 21 сентября отклонил жалобу ее адвокатов. Защита Колесниковой намерена подавать жалобу на решение суда оставить ее под стражей.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными. В прошлую пятницу, 18 сентября, суд рассматривал аналогичную жалобу адвокатов Максима Знака. Она была оставлена без удовлетворения.

Член президиума Координационного совета Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Позже выяснилось, что, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

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