Кипр заблокировал персональный список санкций по Беларуси в ЕС

Фото: dw.com
Политика
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Главам МИД ЕС не удалось согласовать список лиц, против которых Брюссель намеревался ввести санкции. Представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Беларуси. Связано это с тем, что Кипр требует введение санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели. В пятницу была последняя встреча послов, которая также закончилась ничем, поэтому было достаточно предсказуемо, что в понедельник на заседании Совета договоренности не будет. Теперь вопрос будет обсуждаться на саммите в четверг–пятницу», — сказал собеседник ТАСС.

Чуть позже ситуацию прояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, санкции против Беларуси не удалось согласовать, потому что не было единогласного решения.

«Мы провели политические дискуссии и, исходя из этого, думаю, что существует консенсус насчет нужды ввести санкции и, надеюсь, что к следующей встрече глав МИД ЕС это станет возможным», — добавил он.

Боррель пообещал сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры приняли.

Кроме того, он заявил, что позиция глав МИД ЕС по поводу белорусских выборов не изменилась. Дипломаты по-прежнему настаивают на том, что Лукашенко не является законно избранным президентом. И «призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ».

Напомним, несколько дней назад евродепутаты поддержали введение санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Главе государству и ряду официальных лиц вменяют в вину фальсификацию результатов выборов и репрессии. Ожидается, что окончательное решение примет ЕС. А после этого свои ограничения готовы ввести США, Британия и Канада.

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