В Витебске оперативниками наркоконтроля установлен организатор интернет-магазина по продаже психотропов

29-летнего неработающего местного жителя задержали в момент закладки наркотиков в тайник.

В ходе личного обыска и по месту жительства задержанного изъято свыше 200 граммов особо опасного психотропного вещества – пара-метилэфедрон, а также марихуана.

В различных местах Витебска обнаружены и изъяты около сотни закладок, которые мужчина самостоятельно разложил для реализации. Примерная стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается в несколько тысяч долларов.

По предварительной информации, мужчина является организатором крупного интернет-магазина, который ориентировался на клиентов в Санкт-Петербурге и Витебске. В последнее время он проживал в России, а в Беларусь приезжал для того, чтобы реализовать «товар».

Как предполагают оперативники, гражданин планировал разложить на территории Витебска и в его окрестностях свыше семисот закладок, а затем покинуть страну, чтобы обналичивать денежные средства, полученные за продажу наркотиков.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков на территории России и Беларуси.