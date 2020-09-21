КГБ продлил сроки расследования дела Бабарико

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Фигуранты уголовного дела остаются под стражей в СИЗО КГБ уже несколько месяцев, у адвокатов подписка о неразглашении.

Сроки по делу продлены, следственные действия продолжаются, — об этом пишет агентство Sputnik со ссылкой на свой источник, который знаком с ходом расследования дела.

Ранее Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, после этого баллотировался в президенты Беларуси. 11 июня в Белгазпромбанк пришли с обыском, было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Через несколько дней задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, с 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Виктору Бабарико предъявили новое обвинение.

— Безусловно, адвокаты регулярно писали ходатайства об изменении меры пресечения. Но если кому и назначили домашний арест, то это, может, один обвиняемый, — цитирует источник Sputnik. — Прогнозы по срокам окончания следствия делать трудно. Дело не столько сложное для расследования, сколько резонансное с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение. Даже по числу обвиняемых невозможно точно сказать. Как минимум человек 10.

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