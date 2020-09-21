В Беларуси назначили новых замминистра, руководителей предприятий и вузов

Во время очередного кадрового дня глава государства Александр Лукашенко представил нового ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь и дал согласие на назначение директора «БелАЗ», главного санитарного врача страны, заместителей министра финансов.

В кадровом списке главы государства оказалось 12 фамилий. Белорусский лидер лично утвердил на пост ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслава Даниловича. Ранее эту должность занимал Геннадий Пальчик, который был уволен в августе. Известно, что ранее Данилович возглавлял Институт истории Национальной академии наук, пишет sputnik.by.

Также президент дал согласие на назначение ряда других руководителей. Ректором Белорусского государственного медицинского университета согласован доктор медицинских наук Сергей Рубникович, сменивший Анатолия Сикорского. Ранее он был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО.

Руководить Гомельским государственным медицинским университетом будет Игорь Стома, который работал доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ. Гродненский государственный медицинский университет возглавила Елена Кроткова, руководившая главным управлением здравоохранения Гродненского облисполкома.

Сменилось начальство и у ОАО «БЕЛАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг». Новым генеральным директором стал Сергей Никифорович, возглавлявший пинский ОАО «Кузлитмаш».

На должность заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь согласовали Александра Тарасенко, главного государственного санврача Гомельской области.

Первым заместителем министра финансов стал Дмитрий Кийко, который продолжил подниматься по карьерной лестнице родного ведомства. Также на пост заместителей министра согласованы Елена Печень и Ольга Тарасевич, работавшие в этом же ведомстве на других должностях.

Первым заместителем Государственного комитета по имуществу согласован Петр Бровкин, зампредседателем — Николай Бобер.

Изменения произошли и в руководстве Могилевского облисполкома. Первым заместителем председателя там стал Анатолий Уласевич, возглавлявший «Белагросервис».