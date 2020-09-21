Россия и Беларусь решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года

Фото: Российская газета
Союзное государство
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что российские и белорусские министерства связи и коммуникаций обещали до конца этого года решить вопрос отмены роуминга на территории двух стран, передает РИА Новости.

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал Рапота в интервью каналу «Беларусь 1».

По его словам, на решение этого вопроса именно в этом году указывает «достаточно четкое заверение» на последнем заседании министерств связи двух стран.

Работу по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут с 2017 года. В декабре прошлого года Россия и Беларусь утвердили соответствующую «дорожную карту». Согласно документу, плату за входящие звонки в роуминге следует отменить не позднее сентября 2020 года. Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации двух стран обещали решить эту проблему к сентябрю-октябрю, а соответствующую «дорожную карту» выполняют по графику.

В четверг состоялась видеоконференция по поводу отмены роуминга на территории Союзного государства. В ней участвовали представители министерства связи и информатизацииБеларуси и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также дипломаты и эксперты. Стороны приняли решение, что Москва и Минск продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября.

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