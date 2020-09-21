Главы МИД ЕС обсудят отношения с Беларусью без признания Лукашенко

Фото: euroradio
Политика
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Министры иностранных дел стран ЕС обсудят отношения с Белоруссией с позиции непризнания Александа Лукашенко главой государства, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель 21 сентября на заседание Совета ЕС.

«Министры обсудят отношения с этой страной с позиции непризнания Лукашенко в качестве легитимного президента», — сказал Боррель. Он добавил, что на встрече будет также обсуждаться вопрос поддержки белорусской оппозиции.

Перед своим заявлением, представитель ЕС по иностранным делам встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Дипломат провел с представителем белорусской оппозиции неформальный завтрак.

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