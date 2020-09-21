Сергей Рачков 24 сентября проведёт в Витебске приём граждан

Фото: vitvesti.by
Общество
Опубликовано

24 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 выездной личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц и «прямую телефонную линию» проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Рачков Сергей Анатольевич, пишут «Витебские Вести».

Место приема: г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), каб. 105. Предварительная запись производится по телефону: 33 61 63.

Телефон «прямой линии»:

8 0212 22 22 22.

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прием граждан в Витебске Рачков Сергей
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