Сергей Рачков 24 сентября проведёт в Витебске приём граждан

24 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 выездной личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц и «прямую телефонную линию» проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Рачков Сергей Анатольевич, пишут «Витебские Вести».

Место приема: г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), каб. 105. Предварительная запись производится по телефону: 33 61 63.