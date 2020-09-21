Латушко заявил об увольнении 30 дипломатов в ближайшие дни

Экс-глава Купаловского театра и бывший посол во Франции Павел Латушко заявил о том, что 30 белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах, — заявил Латушко.

Он также рассказал, что причинами увольнения стали «размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОНа, а также из-за отказа фальсифицировать выборы».

В МИД Беларуси информацию комментировать отказались.