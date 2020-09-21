Ярмарки вакансий в режиме online пройдут в Витебске и Оршанском районе

Витебская область
Опубликовано

Ярмарки вакансий в режиме онлайн пройдут в Витебске и Оршанском районе. Для участия в online-ярмарке вакансий необходимо зайти на сайт e-vacancy.by.

Жители Витебска 24 сентября с 10.00 до 12.00 смогут напрямую пообщаться с местными работадателями.

Как сообщает служба по труду и занятости Витебского горисполкома, за январь-июнь по вопросам трудоустройства обратились и были зарегистрированы более 1,9 тыс. граждан, из них статус безработных присвоен 1,2 тыс.

В Оршанском районе online-ярмарка вакансий состоится 25 сентября с 10.00 до 11.00. Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

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Витебск Оршанский район Ярмарки вакансий в режиме online
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