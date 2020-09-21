Пархамович: к 2025 году треть жилья в Беларуси намерены строить с господдержкой

Фото: mogilev-region.gov.by
Инфраструктура
Опубликовано

В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ 20 сентября.

«С начала 2021 года запланировано ежегодно увеличивать строительство жилья с господдержкой на 100 тыс. кв.м. Мы планируем выйти на практически 1,5 млн кв.м жилья с господдержкой в 2025 году — причем удельный вес строительства такого жилья вырастет с 26% в 2021 году до 33% в общем объеме», — рассказал Руслан Пархамович.

В 2020 году к вводу предусмотрено в целом 4 млн кв.м жилья, по оценке министра, этот показатель будет выполнен.

«В дальнейшем мы планируем наращивать строительство жилья на 100 тыс. кв.м ежегодно, — отметил Руслан Пархамович. — Планируем выйти к 2025 году на 4,5 млн кв.м жилья».

По словам министра, в Минске будет строиться не больше 600 тыс. кв.м. жилья в год. «Все внимание будет переведено на города-спутники, которых у Минска пять, поэтому основное жилье будет строиться там», — пояснил министр.

По итогам 2020 года в городах-спутниках предусмотрен ввод порядка 50 тыс. кв.м жилья, в следующем году — 280 тыс. кв.м, к 2025 году — 1 млн кв.м. Наиболее активно будут возводить жилье в Смолевичах.

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