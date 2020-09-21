Силуанов: Беларусь погасит долг перед Газпромом за счет нового рублевого кредита

Фото: vnnews.ru
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Белорусская сторона за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом», заявил глава российского Минфина Антон Силуанов интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

По словам главы российского ведомства, задолженность Минска перед «Газпромом» составляет чуть меньше $330 млн. Объем обсуждаемого кредита ЕФСР — $500 млн, пишет Интерфакс. «Полный расчет перед нашей газовой компанией», — сказал Силуанов.

«Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — раскрыл подробности министр.

Он подчеркнул, что поддерживается и белорусская экономика, и российская. «Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — рассуждает Силуанов.

Глава Минфина отметил, что в министерстве слышат разговоры о том, в сложной для России ситуации она предоставляет кредиты зарубежным странам. «В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях», — сказал Силуанов.

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