МВД: на акции протеста в Бресте был совершен выстрел в воздух

Беларусь
Опубликовано

Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном, чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной акции оппозиции, заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Было использовано спецсредство карабин со светошумовым патроном для предупреждения нападения на сотрудников милиции», —  приводит ее слова Интерфак

По словам Чемодановой, протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков.

Информации о пострадавших нет.

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