Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Политика
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России, сообщает mk.ru.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это же дело каждой страны», — сказала она, добавив, что какие-то страны поддержали белорусскую оппозицию, а какие-то нет.

При этом она выразила уверенность, что россияне поддерживают белорусов.

«И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ», — добавила она, отметив, что белорусская оппозиция никак на это решение Путина повлиять не может.

В тоже время Тихановская подчеркнула, что Координационный совет оппозиции и она сама всегда готовы к диалогу с Российской Федерацией.

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