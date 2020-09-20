Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России, сообщает mk.ru.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это же дело каждой страны», — сказала она, добавив, что какие-то страны поддержали белорусскую оппозицию, а какие-то нет.

При этом она выразила уверенность, что россияне поддерживают белорусов.

«И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ», — добавила она, отметив, что белорусская оппозиция никак на это решение Путина повлиять не может.

В тоже время Тихановская подчеркнула, что Координационный совет оппозиции и она сама всегда готовы к диалогу с Российской Федерацией.