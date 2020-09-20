Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Возле Дворца Независимости полностью блокировано движение транспорта.

На дорожной развязке, ведущей к Дворцу Независимости с улицы Орловской силовики растянули колючую проволоку и установили два бронетранспортера. Движение транспорта возле резиденции белорусского лидера перекрыто полностью, разрешен пропуск немногочисленных прохожих.

У резиденции президента Александра Лукашенко размещены бронированная техника и водометы.

Накануне в Минске прошел протестный «Женский марш». Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек.