На пожаре в Дубровенском районе спасена пенсионерка

Фото: vitebsk.mchs.gov.bу
Пожар
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Из горящего дома на улице Садовой в агрогородке Зарубы Дубровенского района спасена пенсионерка, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило 19 сентября в 7-49. Прибыв к месту, наблюдалось горение внутри дома. Хозяйка жилища, женщина, 1963 года рождения на момент возникновения пожара находилась внутри. Ее вынесли на улицу и передали медикам. Женщина с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу.

Огнем в доме повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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Дубровенский район пожар
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