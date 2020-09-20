На пожаре в Дубровенском районе спасена пенсионерка

Из горящего дома на улице Садовой в агрогородке Зарубы Дубровенского района спасена пенсионерка, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило 19 сентября в 7-49. Прибыв к месту, наблюдалось горение внутри дома. Хозяйка жилища, женщина, 1963 года рождения на момент возникновения пожара находилась внутри. Ее вынесли на улицу и передали медикам. Женщина с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу.

Огнем в доме повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.