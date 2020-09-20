Обольской средней школе присвоен статус «Школа мира»

Фото: Витьбичи
Образование
Опубликовано

В Шумилинском районе проходит слет юных посланников мира, в рамках которого 19 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению Обольской средней школе им. Героя Советского Союза Зинаиды Портновой звания школы мира.

В Витебской области уже работают пять «Школ мира», пишут «Витьбичи».

Обольской средней школе присвоен статус «Школа мира»
Фото: Витьбичи

Поздравить юных миротворцев прибыли руководство Шумилинского района, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, депутат областного Совета депутатов Александр Капшуль, представители общественных организаций и духовенства.

На форуме принимают участие около 140 детей и педагогов, представляющих девять школ мира из Витебска, Новополоцка, Городка, Полоцкого, Витебского и Шумилинского районов.

 

 

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Обольская средняя школа школа мира
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Документы из лицея БГУ забрали и внучки Лукашенко
Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея
0379
В Витебске построят детский сад с блоком начальных классов
В микрорайоне Билево-3 построят детский сад с блоком
0316
Министр образования Карпенко поручил усилить безопасность в учебных заведениях
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко поручил
0389
Жесткое задержание студентов МГЛУ в Минске — видео
Белорусские студенты утром 4 сентября провели несколько
0554
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)