Обольской средней школе присвоен статус «Школа мира»

В Шумилинском районе проходит слет юных посланников мира, в рамках которого 19 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению Обольской средней школе им. Героя Советского Союза Зинаиды Портновой звания школы мира.

В Витебской области уже работают пять «Школ мира», пишут «Витьбичи».

Поздравить юных миротворцев прибыли руководство Шумилинского района, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, депутат областного Совета депутатов Александр Капшуль, представители общественных организаций и духовенства.

На форуме принимают участие около 140 детей и педагогов, представляющих девять школ мира из Витебска, Новополоцка, Городка, Полоцкого, Витебского и Шумилинского районов.